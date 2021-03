MONOPOLI-PALERMO, GARA RINVIATA: IL COMUNICATO DELLA LEGA PRO

Rinviato il match tra Monopoli e Palermo.

Approvato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C tra la formazione pugliese e quella rosanero. Il tutto in seguito ad un’istanza presentata dai padroni di casa, che avrebbe presupposto la ‘presenza di un focolaio all’interno della Società Sportiva’. La gara – prevista per le ore 12:00 di sabato 20 marzo – viene dunque annullata, conseguentemente alla decisione presa dalla Lega Pro e ufficializzata tramite un comunicato stampa. In seguito a questa decisione viene anche annullata la conferenza stampa del tecnico rosanero Giacomo Filippi.

Di seguito il comunicato della Lega Pro.

https://www.lega-pro.com/com/2021-377DIV.pdf