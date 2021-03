Monopoli-Palermo, focolaio in casa pugliese e gara rinviata: ecco quando si potrebbe recuperare

Palermo: salta la sfida contro il Monopoli.

Il match contro la compagine pugliese è stata posticipata a data da destinarsi a causa di un focolaio epidemico che stava prendendo vita all’interno della squadra biancoverde. Prima che arrivasse il comunicato ufficiale da parte del Monopoli, i positivi erano addirittura 8 tra cui 4 calciatori e altrettanti dirigenti. I tamponi effettuati però hanno evidenziato ulteriori contagiati e di conseguenza l’Asl di Bari ha deciso di bloccare la sfida di campionato. Il Palermo, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia, ha saputo del rinvio proprio pochi minuti prima che si avviasse verso il porto e di conseguenza evitato un viaggio a vuoto.

Palermo, il ricordo di Perinetti: “Promozione in B del 2001 nel cuore. Cessione club? Ho una certezza”

Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi nel frattempo si erano comunque allenati al “Renzo Barbera” e stavano studiando la giusta strategia, adesso per scendere in campo si dovrà attendere il match contro il Foggia di lunedì 29 marzo. Adesso bisogna capire quando potrà essere recuperata la partita, considerando però che a marzo non ci sono spazi. Le uniche due possibilità sono gli infrasettimanali del 6-7 aprile e del 20-22 aprile.