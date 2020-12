Mondiali Qatar 2022, Mancini: “Italia, serve concentrazione. Svizzera ostica, ecco cosa mi aspetto”

“Svizzera avversario ostico, poteva essere testa di serie”.

Parola di Roberto Mancini. Alle ore 18.00, a Zurigo, è andato in scena il sorteggio in vista delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C: Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania le quattro rivali.

Mondiali Qatar 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione: gruppi completi, date e regolamento

“Siamo ancora a 4 mesi dall’inizio delle qualificazioni – ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale Italiana -, ma di sicuro la Svizzera è ostica e poteva essere tra le teste di serie. Le altre sono più abbordabili, ma sono partite tutte da giocare e andranno affrontate con la massima concentrazione: nel girone si vince sempre di uno o due punti. Sul calendario non vedo grossa differenza, incontrare la Svizzera a marzo o settembre non fa differenza”.

“Oltre al lavoro del mio staff c’è quello dei giocatori, che si sono amalgamati e con le loro qualità siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti in breve tempo – ha proseguito Roberto Mancini -. Mi fa piacere che i tifosi si siano riavvicinati alla Nazionale e la vedano come una cosa bella, vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Essere ct è un orgoglio. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, coi ragazzi si è creato un bel feeling. Sono stati bravissimi, sono forti, con tutti questi problemi non era facile. Mi manca lavorare tutti i giorni, tra campo e panchina l’ho fatto per 40 anni. Non vedo l’ora che arrivino le partite per giocarle. Abbiamo trovato calciatori di alto livello, con loro abbiamo provato a lavorare più sull’aspetto tecnico-tattico”.

“Europeo? Andiamo all’Europeo per vincere e non per arrivare secondi, poi succede che puoi uscire a sorpresa o ai rigori. Ci vorrà anche fortuna, basta sbagliare una partita e sei fuori. Ma è sicuro che partiamo per vincerlo. Immobile? Noi guardiamo sempre altri calciatori pensando siano più forti, ma Immobile è stato Scarpa d’Oro davanti a bomber straordinari. Con noi gioca sempre bene, in Olanda ha fatto una partita pazzesca, poi è ovvio che in un club possa rendere di più perchè giocano insieme ogni 3 giorni. Siamo felici di lui, di Belotti, di Kean e di tutti gli attaccanti che abbiamo. Zaniolo? Spero di averlo già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi, ma non deve forzare nulla. Per l’Europeo lo avremo sicuramente”, ha concluso Roberto Mancini.