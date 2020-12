Mondiali Qatar 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione: gruppi completi, date e regolamento

Alle ore 18, a Zurigo, è andato in scena il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

L’Italia, testa di serie insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda, per staccare il pass per la fase finale dovrà affrontare Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Il sistema di qualificazione coinvolgerà 55 nazionali e soltanto tredici partiranno per Doha (il 23%). Le 55 squadre sono state divise in dieci gruppi: 5 da sei nazionali e 5 da cinque nazionali. Si qualificheranno direttamente in Qatar le dieci vincenti dei gruppi. Per gli altri tre posti serviranno i playoff tra le dieci seconde e le due “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”. Playoff ad eliminazione diretta in gara secca: sei semifinali e tre finali. Le tre vincenti si qualificheranno.

Di seguito, la composizione dei gironi.

GRUPPO A: PORTOGALLO – SERBIA – IRLANDA – LUSSEMBURGO – AZERBAIGIAN

GRUPPO B: SPAGNA – SVEZIA – GRECIA – GEORGIA – KOSOVO

GRUPPO C: ITALIA – SVIZZERA – IRLANDA DEL NORD – BULGARIA – LITUANIA

GRUPPO D: FRANCIA – UCRAINA – FINLANDIA – BOSNIA – KAZAKISTAN

GRUPPO E: BELGIO – GALLES – REP. CECA – BIELORUSSIA – ESTONIA

GRUPPO F: DANIMARCA – AUSTRIA – SCOZIA – ISRAELE – FAR OER – MOLDOVA

GRUPPO G: OLANDA – TURCHIA – NORVEGIA – MONTENEGRO – LETTONIA – GIBILTERRA

GRUPPO H: CROAZIA – SLOVACCHIA – RUSSIA – SLOVENIA – CIPRO – MALTA

GRUPPO I: INGHILTERRA – POLONIA – UNGHERIA – ALBANIA – ANDORRA – SAN MARINO

GRUPPO J: GERMANIA – ROMANIA – ISLANDA – MACEDONIA DEL NORD – ARMENIA – LIECHTENSTEIN

LE DATE

Prima giornata: 24-25 marzo 2021

Seconda giornata: 27-28 marzo 2021

Terza giornata: 30-31 marzo 2021

Quarta giornata: 1-2 settembre 2021

Quinta giornata: 4-5 settembre 2021

Sesta giornata: 7-8 settembre 2021

Settima giornata: 8-9 ottobre 2021

Ottava giornata: 11-12 ottobre 2021

Nona giornata: 11-13 novembre 2021

Decima giornata: 14-16 novembre 2021

Playoff, primo turno: 24-25 marzo 2022

Playoff, secondo turno: 28-29 marzo 2022