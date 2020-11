Monaco, Fabregas critico: “Tanta tattica perché i calciatori non sanno decidere. Vi dico la mia su Ziyech”

Cesc Fabregas a tutto tondo.

Il centrocampista del Monaco con un lungo passato al Chelsea, è intervenuto ai microfoni di 90min per parlare dell’ex Ajax Hakim Ziyech, ma non solo. Il mediano spagnolo classe 1987, infatti, ha espresso il proprio parere anche in merito alla tattica attuata da diversi allenatori. “Ziyech è un ottimo giocatore. Ha questa visione di cui hai bisogno in una squadra di alto livello come il Chelsea – dice Fabregas -, che vuole vincere ed essere campione. Vede e fa le cose al momento giusto. Perché gli allenatori sono così tattici? Perché vedono che il processo decisionale dei giocatori non è così buono, quindi devono sempre dire loro cosa fare“.

