Modena, Diaw e Pavoletti in cima alla lista desideri: Grandi colpi in vista della B

In seguito alla promozione diretta in Serie B, il Modena si appresta ad eseguire forti operazioni di mercato in entrata. Pavoletti e Diaw i nomi principali

Una grande vittoria del Girone B di Serie C per il Modena guidato da Attilio Tesser, che adesso si appresta a rinforzare un organico che parteciperà all'ostico campionato della Serie B. A quanto riferisce Il Resto Del Carlino il club gialloblù ha messo in cima alla lista dei desideri due grandi bomber per la categoria cadetta, il primo è quello di Davide Diaw, ad oggi in prestito al Vicenza con il cartellino di proprietà del Monza, i neopromossi tenteranno il colpo del centravanti classe 1992, trattativa che potrà entrare nel vivo solo dopo i playout che gli uomini di Francesco Baldini si stanno giocando con il Cosenza. Altro nome sul taccuino della dirigenza canarina è quello dell'attuale attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, che nonostante i 33 anni compiuti ha sempre dimostrato di essere un rapace d'area, specialmente di testa, della Serie A, ad oggi a serio rischio retrocessione, che verrà giocata all'ultima giornata nel confronto a distanza con la Salernitana. A prescindere dal futuro dei sardi il Modena sembra pronto a proporre un triennale all'ex Genoa e Napoli.