Mirri: “Tutte le novità sullo stadio e sul centro sportivo del Palermo. Il club non avrà un euro di debiti, io e Di Piazza investiremo ancora”

Dario Mirri senza filtri con i tifosi del Palermo.

La squadra allenata dal tecnico gelese Roberto Boscaglia sta vivendo un vero e proprio periodo nero, ma nonostante questo il presidente del club rosanero Dario Mirri ha deciso di rispondere alle domande di alcuni supporters del Palermo. Il patron della società di viale del Fante risponderà alle domande dell’associazione Amici Rosanero, ovvero il gruppo di tifosi riconosciuto dal club come soggetto giuridico unico per la rappresentanza dell’azionariato popolare. Ecco, dunque, alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo Dario Mirri durante l’incontro con l’associazione Amici Rosanero trasmesso in diretta su Facebook.

Mirri: “L’anno scorso 10 vittorie di fila e tutti tifosi del Palermo, oggi solo critiche. Abbiamo preso giocatori chiesti da Boscaglia”

“Centro sportivo e campo d’allenamento del Palermo? Ho sempre detto che il centro sportivo sia un elemento fondante e credo sia una sorta di promozione. Ha un valore importante per lo sviluppo di un progetto, incredibile che la quinta città d’Italia non lo abbia mai avuto. Infortuni? Ci allenavamo sempre al Pasqualino e non ce ne sono stati, se ti alleni sul sintetico non è detto che avvengano. Parliamo di qualcosa che non si può prevedere. Stiamo facendo un investimento di 20 mila euro per adeguare lo stadio di Carini. Tenente Onorato? A Zamparini consentivano l’uso dello stadio senza nulla, a noi hanno chiesto il rifacimento della pista d’atletica che ha un costo di 480 mila euro. Qualcosa di inaccettabile. Siamo andati a Carini l’anno scorso eccetto due mesi e oggi ci continuiamo ad allenare lì. Di Piazza ha detto che non vuole fare un investimento in più sul centro sportivo, aspettiamo intanto che il comune di Torretta faccia una gara. Vorremmo realizzare due campi di calcio, stiamo cercando di gestire i tempi. Abbiamo definito il tutto e speriamo di poterci aggiudicare il bando. Allenarsi allo stadio? Il tecnico ritiene che allenarsi nel campo dove giochi è solo un rischio e quindi rovini solo il manto erboso, ci si allena un po’ qui e un po’ lì in attesa del centro sportivo che vale una promozione. Difficoltà maggiore? A me non spaventa nulla, affronto con coraggio quello che posso fare io. Capisco bene che alla fine è il risultato quello che conta e che se non vinciamo nessuno potrà seguirmi, se potessi scendere in campo lo farei per fare felici i tifosi. Abbiamo costruito questa società con Di Piazza e nei prossimi due anni investiremo dei soldi con il Palermo che non avrà un euro di debito essendo tutto capitale sociale, parliamo di un investimento reale. Andremo avanti fino a quando questo capitale sociale ci permetterà di poter investire, il valore della società è importante e abbiamo condiviso con Di Piazza di fare un maggiore sforzo economico versando tutto il capitale di 15 milioni per dare stabilità alla società. Non stiamo cercando nessun altro investitore, andremo avanti con l’investimento insieme a Tony Di Piazza; andremo avanti insieme fino a quando avremo le forze per sostenerlo. Il fatto che si possa versare tutto il capitale vuol dire che Di Piazza voglia restare. Stadio? Con Orlando ho un ottimo rapporto personale, ma non si riesce a trovare una soluzione perché il suolo dello stadio non è comunale ma regionale. Abbiamo uno stadio che fa parte della nostra storia e abbandonarlo non sarebbe una cosa positiva, ma ora capisco perché Zamparini aveva pensato di trasferire la squadra allo Zen. Troppa burocrazia. Lo stadio è ancora più importante del resto. Canale Tv Palermo? Quelli che sono nati hanno ammainato bandiera bianca perché i costi di gestione sono troppo elevati, abbiamo comunque realizzato il podcast e siamo molto attenti dal punto di vista della comunicazione“.

Mirri: “Sagramola uomo chiave del Palermo. Penso di poter vincere il campionato, ma dopo il Covid abbiamo rivalutato il budget”

Mirri: “Tutto sui biglietti di Palermo-Turris. Si spendono 20 mila euro per ogni apertura del “Barbera””