Mirri: “Sagramola e Castagnini? Basta fango! Prima erano asini e poi…”

Tempo di bilanci in casa rosanero: ecco di seguito le parole del patron del Palermo, Dario Mirri

Si è fermata ad Avellino la corsa del Palermo targato Filippi , costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardi” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo . Inutile il successo maturato tra le mura amiche del “Renzo Barbera” per i rosanero, in quanto il miglior piazzamento in classifica degli irpini ha decretato il passaggio del turno degli stessi. Eliminazione, a seguito della quale, per il Palermo è necessario trarre un bilancio sulla stagione appena conclusa.

"Sagramola-Castagnini? Il lavoro dei dirigenti è legato ai risultati. Ma bisogna vedere cosa intendiamo per risultati. Fino a febbraio hanno fatto male e poi da marzo bene? Erano asini prima e fenomenti dopo? La scelta di Filippi è stata coraggiosa, direi che sono stati bravi. Noi ci mettiamo i soldi e la faccia e non vogliamo che nessuno ci metta i piedi in testa e ci venga buttato fango addosso. Credo che abbiano fatto il loro lavoro con coscienza. Poi tutto è migliorabile ed interverrò. Ma non accetto che ci sia da parte di nessuno un giudizio sul lavoro effettuato da altri, troppo facile giudicare il risultato. Non va bene così, perchè i veri tifosi lo restano anche quando perdono. Ci dobbiamo rendere conto che la situazione è questa, fosse per me tornerei in gradinata. Non vedo l'ora. Non abbiamo portato gente come Baccaglini o Tuttolomondo, la nostra responsabilità è dare il Palermo a qualcuno che sia migliore di noi".