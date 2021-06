Mirri: “Nuovi investitori? Palermo non è Zurigo, abbiamo una speranza”

Tempo di bilanci in casa rosanero: ecco di seguito le parole del patron del Palermo, Dario Mirri

"Nuovi investitori? Il recesso di Tony Di Piazza ha accelerato soltanto un processo di rifinanziamento. Sia io con la mia famiglia, sia Tony Di Piazza abbiamo fatto un enorme sforzo sottoscrivendo un capitale sociale di 15 milioni di euro. Dunque un impegno con la città a portare avanti la squadra per tre anni. Un impegno che stiamo rispettando e a Palermo non è sempre così, siamo andati sempre avanti con il progetto Palermo. Arriveremo a giugno 2022 con le risorse destinate, ma stiamo lavorando ad un processo di rifinanziamento e alla ricerca di nuovi soci. E' chiaro che Palermo non è Zurigo... o Novara, Firenze o Spezia: al Sud c’è poco. Il Palermo è una casa di vetro e cerca risorse, con Tony Di Piazza abbiamo avuto l'orgoglio di avere dato nuova vita al Palermo. Ma sapevamo che non saremmo rimasti per tutta la vita. Il primo è stato un anno di trionfi, nel secondo da neopromossa abbiamo chiuso brillantemente la seconda parte di campionato. Il Palermo credo che in due anni abbia fatto grandi passi avanti e siamo al momento la prima società siciliana. Dobbiamo essere speranzosi che si possa avvicinare al Palermo un'opportunità di investimento da parte di qualcuno, stiamo facendo di tutto sia io che Di Piazza. Anche lui ha fatto delle verifiche negli Stati Uniti, ma non è andato oltre i primi colloqui. Dobbiamo rimboccarci le maniche e sperare di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Credo che questa società sia cambiata tanto, quello che c'era dentro questa società è diverso rispetto a quello che c'è oggi. Il dissenso contro il Palermo non lo condivido, se qualcuno non gradisce il rinnovamento che stiamo dando... credo si possa parlare di cronaca non sportiva. Penso che sia inevitabile che ci sia qualcuno non in accordo. Di Piazza? Se ne sono dette di tutti i colori, è stata una scelta che ha fatto a dicembre ma non credo che oggi sia opportuno che io possa dire qualcosa al riguardo. Si può sempre fare meglio per migliorare la squadra e la società".