Mirri: “Filippi resta? Ecco come stanno le cose”. E su Boscaglia…

Tempo di bilanci in casa rosanero: ecco di seguito le parole del patron del Palermo, Dario Mirri

"Oggi se riteniamo che Giacomo Filippi abbia fatto bene credo ci siano pochi dubbi nel volerlo riconfermare, ma questo mi dà uno spunto per ritornare alla scorso anno quando di questi tempi avevamo individuato Roberto Boscaglia come allenatore. Credo che tutti quanti eravamo convinti che fosse il migliore tecnico possibile, credo che sia un eccellente allenatore che continuerà a fare brillantemente questo mestiere. È successo qualcosa che evidentemente non ha funzionato, non credo che il calcio sia semplice da interpretare. La difficoltà di assumere una decisione dal puntosi vista tecnico credo che sia condivisibile. Al momento Filippi è visto come il miglior allenatore, se tra sei mesi dovesse perdere una partita le opinioni su di lui potrebbero cambiare. Dopo la sconfitta contro la Viterbese e l'esonero di Boscaglia tutti hanno criticato la nostra iniziale scelta di puntare sull'ex Entella. Dico questo per far capire quanto sia difficile anche per noi, bisogna provare a raggiungere il massimo pensando che si pò fare bene ma che si può anche sbagliare. Con Boscaglia non è scattata quella scintilla che ha invece avuto la meglio con Filippi, il suo Palermo ha ottenuto un rendimento positivo dietro la Ternana. Non so se Filippi sia meglio di Mourinho, ma sono convinto che i risultati ottenuti sono evidenti. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto i playoff nazionale che erano uno degli obiettivi stagionali, il sogno era la promozione. Ad agosto ho detto che avremmo potuto vincere il campionato, ci siamo andati vicino considerando che l'Avellino adesso è in semifinale. Questo vuol dire che Filippi è un genio e Boscaglia no, non credo. Sono sicuro che Giacomo sia stato bravo a raccogliere l'eredità e a fare bene. Abbiamo iniziato a parlare con mister Filippi e continueremo a farlo tra lunedì e martedì, dobbiamo capire e condividere tante cose con lui. Se devo dire la mia credo che abbia dimostrato tutto per essere l'allenatore del Palermo".