Mirri euforico: “Raggiungere la Serie C è solo il primo passo, il Palermo deve tornare grande”

Il Palermo può festeggiare la promozione in Serie C.

Il Consiglio Federale ha avvallato quello che qualche settimana fa era stato deciso dalla LND che aveva optato per la promozione in C delle prime in classifica dei nove gironi dilettantistici. L’emergenza legata al propagarsi del Coronavirus aveva costretto il calcio italiano allo stop, se i campionati professionistici sono pronti a ripartire non è stata la stessa cosa per i dilettanti che hanno scelto di fermarsi definitivamente. La cristallizzazione delle graduatorie ha fatto si che i club primi fossero certi della promozione, al contrario gli ultimi dovranno arrendersi alla retrocessione in Eccellenza.

Il Palermo aveva chiuso la stagione con 7 punti di vantaggio sull’inseguitrice Savoia e con percentuali a favore per quanto riguarda la promozione in Serie C. Primo step del nuovo Palermo targato Mirri che è riuscito a tornare tra i professionisti. La gioia del presidente rosanero che ha parlato così al sito ufficiale del club di Viale del Fante.