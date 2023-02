Milan-Tottenham, Conte: “Gara equilibrata, decisa da episodio. Complimenti a loro”

Parola ad Antonio Conte . Il tecnico del Tottenham dopo aver rimediato la sconfitta di misura in quel di San Siro contro il Milan , ha parlato ai microfoni di Mediaset, affrontando diversi temi riguardanti la partita valida per gli ottavi di finale della Champions League . Di seguito le parole del mister italiano:

"Partita molto positiva, non era semplice in questo clima con 80mila spettatori. Potevano farsi influenzare negativamente da questa situazione e invece sono molto contento. Queste risposte mi fanno stare più sereno per il futuro perché andremo avanti con loro per il resto della stagione, oltre a Hojbjerg. Queste gare mi lasciano più sereno".