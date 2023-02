Milan-Torino, Pioli: “Avevamo problemi prima tattici e poi mentali. Ora la Champions”

Le dichiarazioni in sala stampa di Pioli post Milan-Torino, terminata 1-0

Il Milan rialza la testa con una vittoria importante contro il Torino nell'anticipo di Serie A grazie alla firma decisiva di Giroud. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli:

"Vittoria che dà ossigeno? Stiamo cercando di uscire da un momento delicato. Abbiamo lavorato tanto da squadra e questo mi è piaciuto tanto: abbiamo vinto meritatamente. Il Milan non ha mai avuto problemi fisici, ma di gioco. È stato prima tattico e poi mentale. I risultati negativi ci hanno tolto fiducia e il gol di oggi ci ha sbloccato. Oggi non è finita e non è che abbiamo sistemato tutto, ma abbiamo una grande occasione: ci concentriamo sulla Champions, perché il livello si alza e dobbiamo alzarlo anche noi. Questa vittoria la meritiamo tutti perché è il gruppo che lavora. A fine primo tempo avevo immaginato un paio di cambi, poi ho visto cose che mi hanno fatto aspettare".