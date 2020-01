Milan-Spal, si ferma Donnarumma: emergenza tra i pali per Pioli. Le scelte del tecnico…

Infortunio per Gianluigi Donnarumma. Il Milan spulcia tra i possibili sostituti.

L’estremo difensore rossonero ha riscontrato, al termine della gara di ieri in casa del Cagliari, un piccolo risentimento muscolare. Nella giornata odierna la società lombarda ha riportato, attraverso un comunicato ufficiale, alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni del classe ’99: “Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni“.

Calciomercato Milan, ufficiale: Simon Kjaer è un nuovo giocatore rossonero. Il comunicato

Un grande dubbio adesso per il tecnico Stefano Pioli che dovrà fare a meno del proprio portiere titolare in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì contro la Spal, tenendolo così a riposo per farlo tornare, una volta ristabilito, nella gara di campionato contro l’Udinese. Proprio per il match di Tim Cup il tecnico ex Fiorentina dovrà infatti scegliere un titolare tra il fratello di “Gigio” Antonio Donnarumma e Asmir Begovic, approdato da poco al Milan dopo l’addio di Pepe Reina.

VIDEO Cagliari-Milan, Pioli euforico: “Abbiamo cercato questa vittoria. Ibrahimovic? Ecco come la penso”