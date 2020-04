Milan, si pensa al futuro: rebus Kjaer, l’ex Palermo sogna di restare in rossonero. La situazione

“Lui vuole restare e la conferma se l’è guadagnata sul campo. Dall’altra parte, però, ci sono scelte societarie che potrebbero portare anche alla separazione. Simon Kjaer vuole il Milan, ma il Milan vuole Simon Kjaer?”

Apre così l’edizione de Il Giorno, parlando del futuro del difensore danese Simon Kjaer. Il classe 1989, arrivato al Milan a gennaio in prestito secco dal Siviglia, ha conquistato la fiducia del tecnico Pioli che lo ha fin da subito promosso tra i titolari al fianco di Romagnoli: “Cercherò di mettere pressione al club perché utilizzi l’opzione di farmi rimanere – ha dichiarato l’ex Palermo e Atalanta – sto lavorando fisicamente e mentalmente solo per quello, perché il mio unico sogno, in questo momento, è rimanere al Milan“.

Una situazione che certamente piace al Siviglia, visto che Kjaer non rientra più nel progetto tecnico del club spagnolo e rischierebbe di perderlo a parametro zero a giugno 2021. Il riscatto del centrale danese è fissato per 2,5 milioni di euro, una cifra abbordabile ma bisognerà capire se l’ad Gazidis e il Fondo Elliott hanno voglia di investirli su un 31enne…