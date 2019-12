Milan, senti Cassano: “L’80% della squadra non merita questa maglia. Ibrahimovic? In MSL poca qualità, ma…”

La rivoluzione è iniziata.

Un avvio di campionato da dimenticare e una stagione da raddrizzare: lo sa Paolo Maldini che, dopo il colpo Ibrahimovic piazzato sul mercato, darà il via alle cessioni con l’obiettivo di fare nascere un nuovo Milan. I rossoneri, infatti, hanno salutato il 2019 al decimo posto in classifica. Un piazzamento che di certo delude le aspettative e che ha spinto la società a regalarsi il ritorno di SuperZlatan a Milanello. Ritorno di cui l’ex attaccante del Diavolo, Antonio Cassano, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport24”.

“Mi aspettavo di rivederlo al Milan: è affezionato alla città, è legato al Milan. Parliamo, dopo Ronaldo e Van Basten, del nove più forte degli ultimi trent’anni. Solo Messi ha vinto più di lui, ha quasi trentanove anni ma è un fenomeno, farà la differenza e ne sono certo. Parliamo di un ragazzo che ha fatto 53 gol in 56 partite in America: è andato in MLS dove c’è poca qualità ma dove corrono tanto. Ha una testa impressionante, non per questo ha vinto 33 titoli. Oggi l’80% di questa rosa non merita di giocare nel Milan, è una società che merita giocatori diversi ma Zlatan li spronerà comunque”.