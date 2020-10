Milan-Roma, Pioli: “I giocatori non erano soddisfatti. Ecco cosa penso su Tatarusanu e sul Coronavirus”

Milan-Roma termina con il risultato finale di 3-3.

Il Monday night valido per la quinta giornata del campionato di Serie A è terminato con un risultato rocambolesco che ha visto segnare tre gol per parte. La squadra di Paulo Fonseca non è mai riuscita ad andare in vantaggio, con la compagine di Stefano Pioli che invece ha rischiato di vincerla fino allo scadere dei minuti di recupero. Al termine dell’incontro, proprio il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha commentato la partita durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Serie A, Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari

“Vado a casa soddisfatto per la prestazione, non guardo la classifica. Inutile nasconderlo, i giocatori non erano soddisfatti perché abbiamo fatto una partita di ottimo livello e siamo andati tre volte in vantaggio. L’occasione alla fine di Romagnoli testimonia che ci abbiamo creduto, contro una squadra forte alla quale abbiamo concesso il giusto. È stata una bella partita tra due squadre che prediligono un calcio offensivo. Questa è la strada giusta e lo dimostra la partita di oggi. Coronavirus? Quanto accaduto ci ha lasciato un po’ di preoccupazione. Siamo controllati tutti i giorni, ma non siamo esenti da questa situazione. La società ci sta mettendo a disposizione tutto, rispettando le regole. In un momento così difficile per tutti è importante che si continui a giocare per dare un po’ di svago ai tifosi e agli sportivi, pensando un po’ meno alle cose difficili che la vita ci mette di fronte. Tatarusanu? Gli errori fanno parte del calcio. Sul calcio d’angolo ha sbagliato i tempi d’uscita. È un portiere forte, ma al debutto qualcosa può averla pagata. Analizzeremo le prestazioni dei singoli e cercheremo di fare meno, ma il gruppo ha giocato un’ottima partita. Abbiamo poco tempo di allenarci, lavoriamo esclusivamente sulla partita giocata e la preparazione alla prossima“.

