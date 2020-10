Milan-Roma, Fonseca: “Oggi volevo vincere. Sui rigori? Vi dico la mia”

Milan-Roma termina con il risultato di 3-3.

L’incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, ha visto scendere in campo i rossoneri contro i giallorossi allo stadio “San Siro” di Milano. La squadra ospite è riuscita ad acciuffare il pari poco prima del fischio finale, con la squadra di Stefano Pioli che non è mai andata in svantaggio. Al termine dell’incontro, il tecnico dei capitolini Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida terminata in parità.

Serie A, Milan-Roma 3-3: Ibrahimovic fa doppietta, la squadra di Fonseca riesce ad ottenere il pari

“Abbiamo fatto tre gol ma ne abbiamo presi altrettanti, una partita equilibrata in cui abbiamo dovuto reagire agli svantaggi, abbiamo avuto qualità ma con troppi errori nei passaggi decisivi. Volevo vincere, ma siamo andati sotto e per questo lo consideriamo un risultato positivo. Ci sono due squadre che hanno investito più delle altre, ma noi puntiamo a fare meglio della scorsa stagione. Ibrahimovic e Leao andavano marcati diversamente, negli uno contro uno sulla fascia ci serviva la velocità di Ibanez per contrastare Leao, mentre Mancini andava bene nei contrasti con Ibrahimovic. Decisioni arbitrali? Non devo commentare, tutti noi sbagliamo e possiamo sbagliare“.

