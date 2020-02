Milan, Raiola e il futuro dei big in rossonero: “Ibrahimovic? Vi spiego la situazione. Su Donnarumma ho le idee chiare e Bonaventura…”

Mino Raiola traccia la situazione dei propri assistiti.

Ieri sera a San Siro si è svolta l’andata della semifinale di Tim Cup tra Milan e Juventus, gara dai ritmi sempre elevati, terminata con il risultato di 1-1 grazie al rigore siglato da Cristiano Ronaldo nei primi minuti di recupero, evitando così alla compagine di Maurizio Sarri la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l’Hellas Verona in campionato che ha servito all’Inter l’assist per l’aggancio in classifica.

Intervenuto in mix zone, Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic e di Gianluigi Donnarumma, ha parlato dei suoi assistiti. Il noto procuratore originario di Nocera Inferiore si trovava proprio in quel di San Siro per assistere alla partita e alla fine del match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa:

Ibrahimovic: “Se rinnoverà con il Milan? C’è un mezzo progetto, deciderà alla fine dell’anno cosa vuole fare da grande. Cosa gli consiglio? Di andare avanti se si diverte, e fermarsi se non si diverte più. Per adesso mi sembra si stia divertendo, si vede dallo spirito, aiuta i compagni, ha dato un altro tipo di mentalità ai ragazzi. The sky is the limit“.

Donnarumma: “Il rinnovo di Donnarumma? Niente è impossibile. Non vogliamo fare un polverone. Non è il momento per parlare del rinnovo. Sta bene, è tranquillo e ha un contratto. Ha un obiettivo, col Milan, di cercare di entrare in Champions se possibile. E’ importante per lui e per il Milan, poi ci saranno gli Europei. Bisogna anche vedere cosa vuole fare il Milan. Voi partite dal concetto che il Milan faccia determinate cose“.

Bonaventura: “Certe cose arrivano alla fine. Non lo so, stiamo parlando, vediamo. Chissà, magari cerchiamo altre strade. Non si sa ancora. Penso che il club debba capire quello che vogliono fare loro: può darsi che c’è qualcuno del club che voglia il rinnovo di Bonaventura e qualcuno che non voglia farlo rinnovare. Vediamo se riusciamo a mettere a posto le due parti“.