Milan, Pioli: “I ragazzi devono essere inc****, atteggiamento fondamentale. Rebic? Rispondo così”

Queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli, che nella conferenza stampa della vigilia al match contro il Torino ha chiarito alcuni aspetti legati anche alla sfida vinta contro la Juventus. Il tecnico del Milan ha infatti parlato di Ante Rebic e del suo momento di forma.

Risultato decisivo nell’incontro con i bianconeri, l’attaccante croato è stato coccolato da Pioli che lo ha caricato mentalmente in vista di un nuovo crocevia per il Diavolo rossonero. La gara contro i granata risulterà decisiva per la formazione milanista, in cerca degli ultimi punti necessari per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ecco le sue dichiarazioni, concentratesi anche sulla cattiveria agonistica e l’atteggiamento che la squadra sta mettendo in questa ultima parte della stagione:“Rebic arrabbiato? Credo che la reazione giusta di un giocatore importante e attaccato al suo lavoro, a ciò che sta facendo. Lui è un titolare e lo sa. Poi io analizzo la partita precedente e preparo quella successiva, in base a ciò che può servire. È importante e tutti coloro che non vengono scelti devono essere incazzati. Perché sono partite importanti e tutti sanno di aver dato tanto. Quindi tutti vogliono giocare e devono essere incazzati. Se un giorno non mi salutano non è un problema, l’importante è che diano sempre il massimo per la squadra. Ante l’ha fatto bene, non era contento, come molti altri. Mi prendo le responsabilità, perché alleno la squadra e abbiamo delle strategie. Ma devono reagire così”.

