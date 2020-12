Milan-Parma, tabù centravanti per Pioli: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Il posticipo tra Milan e Parma chiude l’undicesima giornata di Serie A.

Alle 20:45 – in diretta su Sky Sport Serie A – le porte di San Siro si apriranno per fare poi da cornice ad una sfida tanto intensa quanto spettacolare come quella tra rossoneri e ducali. La compagine guidata da Stefano Pioli vuole proseguire la striscia positiva di risultati che la vedono attualmente al primo posto della classifica. Gli uomini di Fabio Liverani, invece, devono assolutamente scongiurare un tabù offensivo che dura da ben quattro uscite, nelle quali gli emiliani hanno realizzato soltanto due reti.

VIDEO Milan-Parma, Pioli ne cambia due rispetto alla Sampdoria: la probabile formazione rossonera

I rossoneri – ancora orfani di Ibrahimovic – dovrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1. Rebic farà le veci del gigante svedese, con il trio di trequartisti alle spalle del croato che dovrebbe essere formato Castillejo, Brahim Diaz e Calhanoglu. A centrocampo torna la coppia titolare composta da Kessie e Bennacer, mentre in difesa ancora Gabbia accanto a Romagnoli per ovviare all’assenza dell’infortunato Kjaer. Sulle fasce arretrate dovrebbero essere confermati i soliti Calabria e Theo Hernandez, con Donnarumma tra i pali.

Nel Parma dovrebbe essere riproposto il duo offensivo formato da Cornelius e Gervinho, con Liverani che potrebbe lanciare dal primo minuto Brunetta in zona trequarti. Le mezze ali di centrocampo dovrebbero essere ancora Kurtic, Scozzarella ed Hernani. Il reparto arretrato dovrebbe essere invece nuovo per metà, con Osorio e Busi che potrebbero esordire dal primo minuto rispettivamente nei ruoli di difensore centrale e terzino, coadiuvati poi da Bruno Alves e Iacoponi.

Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Brunetta; Cornelius, Gervinho.