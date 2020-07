Milan, Leao: “Sento la fiducia di allenatore e squadra. Ibrahimovic? Come un fratello maggiore”

E’ il momento di Rafael Leao.

Il giovane attaccante del Milan, intervistato ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito a diverse tematiche, partendo dal proprio momento di forma, con due gol nelle ultime tre partite, l’ultimo realizzato proprio nella giornata di ieri contro la SPAL. Adesso il portoghese classe ’99 è pronto a prendere in mano la compagine rossonera: “Sento la fiducia dell’allenatore e della squadra, così è più facile dare una mano”.

Sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “Lui è un fratello maggiore, mi dà consigli per migliorare. Mi ha detto di entrare e di fare del mio meglio per provare a vincere la partita. È sempre sorridente, un grande compagno di squadra, trasmette fiducia ed è tranquillo, fuori dal campo è una persona diversa“.

Sul proprio ruolo in campo: “Secondo me c’è più spazio per me per correre e andare nell’uno contro uno, rientrare e andare verso la porta. Lavoro tutti i giorni per giocare dall’inizio, ci sono altri miei compagni che hanno fatto bene ma mi alleno per farmi trovare pronto quando l’allenatore mi chiama“.

Un pareggio, quello con la SPAL, che sta stretto ai rossoneri. Ma mancano ancora diverse gare per terminare la stagione: “Con i biancazzurri abbiamo fatto 39 tiri ma siamo riusciti a fare solo due gol. Il calcio è così, ora dobbiamo pensare alla prossima partita che è troppo importante per noi. Prossimi match contro Lazio, Juventus e Napoli? Possiamo farcela, possiamo vincere queste tre partite“.