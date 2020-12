Milan, Leao e la passione per la musica: “Io e Saelemaekers formiamo un bel duo, anche Dalot ha un segreto”

Rafael Leao svela alcune curiosità sul mondo Milan.

Ecco le parole dell’attaccante portoghese: “Calhanoglu è il più simpatico. Dalot ascolta la musica migliore, Rebic la peggiore. Rispetto la musica del suo paese, ma quando la mette è veramente strana. Saelemaekers sa cantare bene. Ha fatto anche lui una canzone come me, me l’ha fatta ascoltare, è in francese. Ha un buon flow”.

