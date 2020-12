Milan-Lazio, Romagnoli: “Il Natale più bello in rossonero, il gruppo è stato grande. Rinnovo? Ecco a chi dovete chiedere”

Alessio Romagnoli al termine della sfida tra Milan e Lazio.

Il difensore centrale rossonero – intervistato ai microfoni di Sky Sport – ha detto la sua in merito al successo casalingo ottenuto contro i biancocelesti. Grazie a questi tre punti, la franchigia milanese resta al primo poto della classifica di Serie A, sorpassando nuovamente i rivali dell’Inter. Ecco le parole di Romagnoli in merito alla prestazione messa in campo dalla sua squadra: “Cosa è cambiato rispetto ad un anno fa? Gli acquisti di gennaio ci hanno dato una mano, poi abbiamo preso consapevolezza partita dopo partita, risultato dopo risultato. Ogni partita va giocata, la Lazio è forte e noi siamo giovani e in un ottimo momento. L’importante è migliorarsi e continuare così. E’ il più bel Natale da quando sono al Milan, gli altri sono stati abbastanza sofferenti (ride ndr.)”.

Romagnoli, successivamente, sul rapporto tra il gruppo squadra e Stefano Pioli, oltre che sulla spinta dei tifosi rossoneri prima di questa importante sfida:“Il mister dall’inizio ha fatto le cose col gruppo anche quando eravamo un po’ separati. Lui è stato molto bravo. Quando c’erano le voci del suo addio io pensavo solo a giocare. Tifosi? I nostri tifosi sono la nostra forza, si fanno sempre sentire e anche oggi lo hanno dimostrato. Speriamo di vederli presto allo stadio”.