Milan-Lazio, Krunic: “Il gruppo è fantastico, ecco a cosa puntiamo. Il mio ruolo? Adesso parlo io”

Rade Krunic nel pre della sfida contro la Lazio.

Il centrocampista del Milan ha parlato ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dall’inizio del confronto con i biancocelesti, importante test per tutto il gruppo rosssonero al fine di confermare il trend positivo delle ultime uscite e di questo entusiasmante inizio di stagione. Ecco le sue parole prima del match: “Io sto bene e anche la squadra. Spiace per certe assenze, ma chi giocherà darà il massimo. Speriamo di vincere. Ruolo? Mi trovo bene nel centrocampo a due. Il mio ruolo preferito in questo modulo non c’è, ma ho imparato diverse cose in questo ultimo anno. Devo ovviamente migliorare, spero di fare bene oggi. C’è un grande gruppo. Anche chi è in panchina è coinvolto. La cosa più importante è vincere. Speriamo di continuare così”.

