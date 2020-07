Milan, il tackle di Cuoghi: “Con Ibrahimovic tutto è cambiato. Futuro Pioli? Saranno già pentiti”

L’ex centrocampista dei rossoneri non condivide la scelta societaria della dirigenza lombarda in merito al futuro del tecnico Stefano Pioli.

Stefano Cuoghi, ex mediano di Milan e Parma, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attuale momento di forma dei rossoneri nel campionato di Serie A ed alle strategie future del club meneghino. La squadra guidata dall’allenatore Stefano Pioli, settima in graduatoria alla 33^ giornata della massima serie italiana, sta ottenendo diversi risultati positivi nelle ultime gare che stanno per completare la stagione 2019/2020, dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid 19. A tal proposito, ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Stefano Cuoghi ha analizzato l’ascesa vertiginosa in termini di prestazioni e risultati della compagine guidata da Stefano Pioli.

“Tanto di cappello alla squadra. Con Ibrahimovic dall’inizio avrebbe ora 6-7 punti in più. Adesso il Milan ha trovato la condizione fisica ottimale, oltre che quella mentale data dall’arrivo di Ibrahimovic. E’ una squadra sicura, non si impaurisce nelle difficoltà e c’è anche qualità. Come si fa a dare l’addio a Pioli? Il calcio è questo, a volte le decisioni sono affrettate e sono convinto che si siano anche pentiti di doverlo mandare via. Quanto a Kessiè, nel gol di ieri si vede che è sereno e convinto e può tirar fuori le sue qualità. Ora per il Milan c’è la possibilità anche di agganciare la Roma che non è nelle migliori condizioni, mentre i rossoneri sono un gruppo forte a livello mentale“.