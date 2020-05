Milan, il futuro di Donnarumma è un rebus: i rossoneri studiano soluzioni interne. La situazione

Continua a tenere banco in casa Milan il futuro di Gigio Donnarumma.

Nonostante la qualità indiscussa e la sicurezza che il numero 99 rossonero ha sempre dato nelle 5 stagioni vissute all’ombra di San Siro, la sua permanenza a Milano continua ad essere un vero e proprio rebus. Con un contratto da 6 milioni di euro che va in scadenza nel 2021, il club lombardo, complici anche le variazioni economiche che il Covid-19 porterà sul mercato, non sarebbe intenzionato a ritoccare ulteriormente l’ingaggio dell’estremo difensore, pur volendolo comunque trattenere in squadra.

La società del patron Scaroni ha dalla sua il progetto, mai messo in discussione dal portiere italiano, questo potrebbe portarlo ad abbassare le sue pretese economiche. Serviranno dunque grandi ambizioni per far sì che Gigio rimanga a difendere la porta del Milan, che d’altra parte non sarebbe per nulla intenzionato a perderlo a parametro zero tra un anno, ma neanche a sborsare una cifra al di fuori delle proprie possibilità.

Un avvicinamento reciproco delle parti, però, potrebbe anche non bastare, considerato che i Diavoli avrebbero anche la disponibilità di guardare in casa propria. In seguito ad un eventuale addio di Donnarumma, infatti, il Milan spererebbe certamente nella crescita di Alessandro Plizzari, giovane classe 2000 che, prima dello stop causa emergenza Coronavirus, stava disputando un ottima stagione in Serie B tra le file del Livorno. Altra questione è quella di Pepe Reina: lo spagnolo ha lasciato Milanello durante la sessione invernale di calciomercato, direzione Aston Villa e, qualora facesse ritorno alla base potrebbe essere lui il jolly di esperienza da piazzare a difesa della retroguardia di Stefano Pioli.