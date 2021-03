Milan, Ibrahimovic: “Svezia? Convocato per meriti, indosserò con orgoglio la maglia della Nazionale”

La convocazione in Nazionale? Penso di meritarla.

Europa League, tutto pronto per Milan-Manchester United: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic, tornato nell’elenco dei convocati della Svezia dopo la sua ultima presenza in Euro 2016. In seguito a quella manifestazione l’attaccante del Milan non era più tornato a vestire la maglia della federazione scandinava, essendo stato scartato dall’organico che ha preso parte ai Mondiali di Russia nel 2018. Adesso l’ex centravanti di Inter e Juventus tra le altre è pronto a riprendersi la sua rivincita, come anche da lui stesso spiegato in un’intervista esclusiva rilasciata proprio ai microfoni ufficiali della Svezia. Ecco le sue parole, diramate dal canale YouTube ufficiale dei gialloblu: “Non voglio essere considerato e convocato per quello che ho fatto prima, ma per quello che posso dare ora. Non posso essere giocatore che ero 5, 10, 15 o 20 anni fa. Ora ho una fisico completamente diversa e un gioco completamente diverso. Ma mantengo un livello molto alto. Non devi preoccuparti. Non sono nella lista dei convocati perché mi chiamo Zlatan e sono Ibrahimovic. È a causa di ciò che aggiungo alla rosa e di ciò che ho realizzato. Penso di meritarlo”.

VIDEO Milan-Manchester United, chi dietro Ibrahimovic? Le scelte di Pioli per la sfida di Europa League

Chiosa finale dell’attaccante in merito all’incontro avuto con il C.t degli scandinavi Andersson, nel quale è avvenuto un chiaro e aperto confronto sul futuro del classe ’81 in Nazionale: “L’incontro avuto con Andersson è stato molto positivo. Abbiamo esaminato tutto e tracciato una linea su tutto quello che è il passato. Abbiamo parlato con rispetto tra di noi. Ho trovato in Janne un interlocutore chiaro e diretto. Ho avuto modo di incontrare un vincitore. Riconosco quella mentalità in me stesso. Quando sei un calciatore ad un certo livello e hai la possibilità di rappresentare il tuo paese è la gioia più grande che ci sia poterlo fare. È con orgoglio e onore che indosserò la maglia della nazionale”.