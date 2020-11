Milan, Ibrahimovic si scaglia contro EA Sports e Fifa: sui social il duro sfogo del fuoriclasse svedese

Rabbia Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese, profondamente arrabbiato con Fifa e FIFPro – il sindacato mondiale dei giocatori -, per l’utilizzo del suo nome e del suo volto nel videogioco Fifa prodotto da Electronic Arts (EA), non le manda a dire: con un messaggio sui propri canali social, infatti, l’attaccante del Milan si è scagliato contro la casa produttrice del popolare videogioco di calcio Fifa 21, condividendo con i propri followers tutte le sue perplessità sull’accaduto.

“Chi ha dato a EA SPORTS FIFA il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? Fifpro? Non so di essere un membro della Fifpro e se lo sono sono stato messo lì senza alcuna vera conoscenza attraverso qualche strano manouver. E di sicuro non ho mai permesso a FIFA o Fifpro di fare soldi usando me. Qualcuno sta facendo profitto sul mio nome e faccia senza alcun accordo in tutti questi anni. Tempo di indagare”, scrive Ibrahimovic su Facebook.

Di seguito, il post in questione.