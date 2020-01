Milan, Ibrahimovic: “Questa una grande realtà, qui per aiutare il club. Numero di maglia? Ecco perchè l’ho scelto”

Ore intense per il Milan.

Dopo settimane di attesa, il grande momento è arrivato: il Milan, questa mattina ha riabbracciato l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, atterrato nel capoluogo lombardo alle 11:30 per sottoporsi alle consuete visite mediche alla clinica “La Madonnina” e apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al “Diavolo” per i prossimi sei mesi – con opzione per la prossima stagione. L’ex LA Galaxy, che questa mattina ha sostenuto il primo allenamento a Milanello con la squadra, ha scelto la maglia numero 21. Scelta motivata proprio dallo stesso svedese durante un’intervista concessa ai microfoni di “Milan Tv”.

“Perché la numero 21? Perché è il numero di mio figlio più grande, gli ho fatto vedere tutti i numeri disponibili e hanno scelto il 21. L’obiettivo è di aiutare il club, la squadra e migliorare la situazione. Individualmente voglio fare il meglio possibile. Primo sms dopo la firma? Tutti erano contenti, mi hanno mandato tanti messaggi. Qui ho tanti bei ricordi, solo cose positivi. Grande club, grande squadra e grande San Siro. Zlatan figlio era come il papà di oggi. Tanta fame, tanta voglia e tanta fiducia in se stesso. Maldini e Boban? Nelle ultime 2-3 settimane ho parlato più con loro che con mia moglie, però tutto è andato bene perché sono qua. Lo Zlatanometro approva il ritorno al Milan? Dice 200”.