Riflessioni a 360° in casa Milan. La sconfitta contro il Cagliari ha estromesso i rossoneri dalla Champions League, e la rivoluzione è partita immediatamente. Hanno già salutato Milano Furlani, Moncada, Tare e Allegri, mentre Ibrahimovic è stato promosso, e sarà lui a ricercare il direttore sportivo e il prossimo allenatore del Milan. Tra i tanti argomenti da prendere in analisi nell'estate milanista, occhio a Luka Modric.

La maglia di Boban

A 41 anni Modric ha scelto il Milan dopo la sua esperienza decennale al Real Madrid, in cui ha contribuito attivamente a tutti i successi che i Blancos hanno conquistato - e sono veramente tanti. L'approdo in rossonero è frutto di un sogno, quello di vestire la stessa maglia indossata da Zvonimir Boban. La stagione di Modric è un manifesto assoluto della classe e della mentalità di un giocatore destinato al gotha del calcio mondiale. Le statistiche di fine anno raccontano di 2 gol e 3 assist in 33 partite, ma Modric nel Milan è stato tutto: primo costruttore, regista, centrocampista di rottura, mediano, recupera palloni. La mancata qualificazione in Champions, però, rischia di aver calato il sipario sulla sua avventura in maglia rossonera.

Tra l'America e il ritiro

Quale sarà la scelta di Modric sul futuro? Si saprà sicuramente di più dopo il mondiale. Modric è una delle stelle pronta a prendersi la scena al mondiale americano. Come Messi, Ronaldo, e forse qualcun altro, è all'ultimo treno con il mondiale, e la sua "Last Dance" sarà decisiva per inquadrare il futuro. L'ipotesi del ritiro prende sempre più quota, più per l'età che per la volontà del giocatore, che ha dimostrato di avere ancora tutti gli argomenti per fare la differenza ad alti livelli.

Ibra ci prova

Non sarà facile convincere il fuoriclasse croato a rimanere a Milano, specialmente senza Champions League. Se il futuro di Modric sarà ancora in campo, Zlatan Ibrahimovic proverà in tutti i modi a convincere il croato a rimanere in rossonero. Intanto il mondiale, poi si vedrà.