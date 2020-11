Milan, Ibrahimovic: “Infortunio? Ecco quanto starò fuori. Ho scoperto di essere positivo al Covid perché mi hanno cacciato dall’allenamento”

Parola a Zlatan Ibrahimovic.

Il centravanti svedese ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’esito degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. L’infortunio, avvenuto durante la gara di Serie A contro il Napoli terminata 3-1 in favore dei rossoneri, ha costretto all’uscita anzitempo per l’attaccante, precisamente al minuto 79 del match. “Non è niente di grave, solo un paio di settimane“, dice Ibrahimovic durante l’intervista concessa a Sportbladet.

Milan, EA Sports risponde al tweet polemico di Ibrahimovic: “Noi rispettiamo gli accordi”

Il centravanti svedese, poi, ha parlato anche del suo contagio da Coronavirus: “Quando mi hanno detto che ero positivo non ho capito niente. Mi stavo allenando e mi hanno detto che dovevo andarmene. Inizialmente ero scettico, perché ero l’unico ad averlo contratto e avevamo effettuato un test della UEFA perché stavamo per giocare in Europa League. Per essere sicuri hanno eseguito il test tre volte ed è uscito sempre positivo. Sento che sono ancora vivo e che posso dare il mio contributo. Poi ci sono i risultati che parlano da soli. Ma senza il duro lavoro non ottieni nulla. A quest’età conta molto anche la testa, se vuoi puoi. Poi ogni volta che esco dal campo sento che questo è quello che voglio fare, è la mia passione. Senza il calcio non sarei quello che sono“.