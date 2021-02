Milan, Ibrahimovic e il Tapiro di Striscia la Notizia: “Flop nel derby, Diletta Leotta e Sanremo, vi dico tutto”

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il noto Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia.

Milan, senti Mirabelli: “Ibrahimovic a Sanremo? Messaggio sbagliato, non è un reality show”

Il bomber rossonero ha calcato l’erba di campi prestigiosi, facendo sempre la differenza in Europa come anche nella sua avventura oltre Oceano. Tanti i trofei sollevati e i record infranti, tutti da vero leader e trascinatore delle squadre nelle quali ha militato e che, spesso e volentieri, è riuscito a portare in alto. Il centravanti svedese ci sta provando anche con il suo Milan, uscito sconfitto nell’ultimo match di Serie A contro l’Inter. Il derby di Milano, infatti, non ha per nulla sorriso alla compagine rossonera, rea di aver incassato ben tre reti e di non aver concretizzato nessuna delle molteplici occasioni create. Nonostante tale insuccesso, però, questo risultato è valso al classe ’81 il ‘premio’ di Striscia la Notizia, ai microfoni del quale ha voluto lasciare poche ma significative dichiarazioni sulla sconfitta di San Siro e sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco le sue parole:”È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna. Sanremo? Per ora sono concentrato solo sulle partite”.