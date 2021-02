Milan, Gazidis: “Società cresciuta tanto, la squadra è davvero incredibile. Champions League? Vi dico la mia”

La mia generazione è cresciuta sapendo bene cos’è il Milan.

Queste le parole di Ivan Gazidis, intervenuto in merito all’inizio di stagione incredibilmente sopra le aspettative della formazione guidata da Stefano Pioli. In un’intervista rilasciata tramite i microfoni di Grant Wahl per il noto podcast Fútbol, l’amministratore delegato dei rossoneri ha trattato, in primo luogo, l’arrivo a Milano nel 2018. Ecco le sue parole:“Sono un appassionato di calcio e tifoso fin da bambino. Questa grande squadra con una storia europea incredibile, vincitrice di 7 Champions League. Non ‘solo’ una squadra italiana ma un club davvero internazionale. Ad oggi il Milan ha cinquecentotrenta milioni di tifosi in giro per il mondo, uno dei club più grandi al mondo. Però ha passato 7-8 anni davvero difficili per un motivo o per un altro, le prestazioni non sono mai state ad alti livelli. Per me questa è un’opportunità unica: nel calcio probabilmente non c’è un club di questa importanza che con il giusto lavoro e le giuste idee può essere riportato ai fasti di un tempo. L’ho trovata come una sfida professionale davvero intrigante, un qualcosa che non ti capita tutti i giorni e ho ritenuto che valesse davvero la pena accettarla. Spero ovviamente che raggiungeremo gli obiettivi, siamo ancora nel pieno del lavoro.

Chiosa finale del dirigente rossonero in merito alla crescita esponenziale, anche dal punto di vista dirigenziale, attuata in quel di Milanello:”Ci stiamo muovendo però nella giusta direzione, qui tutto è votato alla grandezza. La passione dei tifosi italiani, in particolare quella dei tifosi rossoneri, è straordinaria. Ovviamente nell’ultimo anno ci sono stati tanti eventi terribili, ma sicuramente c’è il rammarico per non aver potuto avere i tifosi allo stadio per vedere le fantastiche prestazioni della squadra. Questa è una squadra davvero incredibile, è una squadra che davvero hai voglia di vedere dal vivo: gioca un calcio divertente, tanti giocatori giovani che stanno crescendo insieme. C’è entusiasmo”.