Milan, Gabbia: “Calciomercato strutturato, puntiamo a fare grandi cose”

Il centrale difensivo rossonero ha parlato della preparazione che sta portando la formazione di Stefano Pioli all'inizio di una nuova e intensa stagione sportiva

Queste le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan intervenuto in merito a diversi temi legati alla preparazione pre season della compagine rossonera e alla nuova annata sportiva, ormai definitivamente alle porte. L'ultimo test amichevole ha visto la formazione allenata da Stefano Pioli pareggiare con il punteggio di 1-1 contro lo spregiudicato Nizza, in un match che non ha comunque riservato alcuna esclusione di colpi. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Milan Tv, il centrale difensivo classe '99 ha parlato proprio della gara disputata dalla franchigia milanista contro i transalpini e degli obiettivi stagionali dei rossoneri per la prossima annata.