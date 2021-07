Milan, Frey: “Maignan? Ottimo portiere, farà bene. Donnarumma non verrà rimpianto”

L'ex portiere di Inter e Fiorentina ha detto la sua in merito all'avvicendamento all'interno della porta rossonera tra Donnarumma e Maignan, esprimendo il proprio parere sulla trattativa che ha portato il francese a difendere i pali rossoneri

Parola di Sebastian Frey. L'ex estremo difensore francese con un lungo passato in Serie A è intervenuto in merito all'acquisto da parte del Milan di Mike Maignan. L'ex portiere del Lille è arrivato a vestire la casacca del prestigioso club rossonero in seguito all'addio, direzione PSG, di Gigio Donnarumma. L'erede del campione d'Europa azzurro sarà proprio l'agile estremo difensore transalpino, resosi protagonista dell'ultima vittoriosa annata che ha portato la sua ex squadra alla conquista della Ligue 1, finendo proprio davanti al più gettonato PSG. Autore di un'annata al di sopra delle aspettative, il portiere classe '95 ha garantito agli oltralpe un bottino di gol incassati che è valso il riconoscimento di miglior difesa per la formazione allenata da Galtier.