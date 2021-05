Milan, Donnarumma: “Essere un mentore in futuro? Può Darsi. Vi dico la mia su Abbiati”

Abbiati mi ha aiutato a crescere

Queste le parole dell’estremo difensore rossonero andato in onda live su Twitch sul canale di Justees. Gianluigi Donnarumma – tra campo e rinnovo di contratto – è al centro di una bufera mediatica che, con ogni probabilità, non si placherà fino a quando l’attuale portiere del Milan non prenderà una decisione ufficiale circa il proprio futuro. Di seguito, le dichiarazioni di Donnarumma che ha ricordato le prime esperienze con la storica maglia rossonera.

“Ho avuto Abbiati nel mio primo periodo al Milan, è stato importantissimo. Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto sentire importante e tranquillo quando ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A. È stato fondamentale nel mio percorso. Essere un mentore in futuro? Non ci ho ancora pensato, ho solo 22 anni ma sicuramente in futuro aiuterò anche io i giovani“.

