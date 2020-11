Milan, chi andrà in panchina contro il Napoli? Dopo Pioli, anche il vice Murelli positivo al Covid

Nuova tegola in casa Milan.

Dopo il caso di positività che ha visto coinvolto nei giorni scorsi Stefano Pioli, anche il vice dell’allenatore rossonero, Giacomo Murelli, è risultato positivo al Covid-19 e dovrà quindi affrontare il periodo di isolamento previsto dal protocollo sanitario, come comunicato dal Milan sul proprio sito di riferimento. Nei prossimi giorni, dunque, la dirigenza rossonera dovrà capire chi potrà sedere in panchina domenica in occasione del match contro il Napoli.

Di seguito, la nota in questione.

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”, si legge.