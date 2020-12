Milan-Celtic, Hauge: “Lavoro duramente e vengo ripagato, adesso ho un obiettivo. Europa? Ecco dove possiamo arrivare”

Mi impegno ogni giorno per ambientarmi sempre più velocemente in questo gruppo.

Queste le parole di Jens Hauge, attaccante norvegese del Milan intervenuto al termine della sfida di Europa League contro il Celtic. L’esterno offensivo ha voluto chiarire alcuni aspetti legati alla spettacolare vittoria in rimonta per la compagine rossonera, della quale lui è stato anche attivo protagonista. Una rete condita anche da un assist ha abbellito ancora di più la sua prestazione, della quale Hauge è rimasto estremamente soddisfatto: “Sono molto felice, non abbiamo iniziato al meglio ma gli errori sono cose che succedono. Abbiamo risposto alla grande, sono felice per la prestazione. Lavoro duro e miglioro ogni giorno. Cerco di imparare ogni giorno, è bello lavorare con questo gruppo. I risultati in campo mi rendono felici. Ci piace giocare in Europa, sarà bello giocare ancora in Europa League”.

Hauge ha poi concluso la sua intervista ai microfoni di Sky Sport facendo un bilancio complessivo delle ultime prestazioni della squadra, sia in campo nazionale che europeo: “Buona serata per me e per la squadra, che è più importante. Vittoria, tre punti e sono contento. Siamo contenti del primo posto, giochiamo molto bene, lottiamo gli uni per gli altri, giochiamo bene. Ci aiutiamo. È importante per la squadra continuare a vincere. Può capitare di perdere, ma l’importante è come si reagisce. Siamo primi in classifica in Serie A ed ora anche ai sedicesimi di finale di Europa League. Lavoro tanto con il mio insegnante di italiano, capisco meglio di come parlo, ma sto lavorando anche su questo”.

