Europa League, Milan-Celtic 4-2: rimonta rossonera e qualificazioni ai sedicesimi, vince anche il Lille

Il Milan vince 4-2 contro il Celtic e si guadagna l’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League.

I rossoneri, al termine di una sfida davvero folle, hanno superato in rimonta gli scozzesi che erano andati avanti di due reti grazie a Rogic e Edouard. Gli uomini di Pioli l’hanno ripresa nel primo tempo grazie a una punizione di Calhanoglu e al mancino di Samu Castillejo che tra il 24′ e il 26′ hanno rimesso a posto le cose. Nella ripresa sale in cattedra Hauge che prima pareggia con una splendida azione personale e poi serve a Brahim Diaz un diagonale perfetto che lo spagnolo trasforma in gol con un preciso tocco-sotto. Nell’altra sfida del girone il Lille supera 2-1 anche qui in rimonta lo Sparta Praga, a decidere la gara il sempreverde Burak Ylmaz autore di una doppietta tra l’80’ e l’84’. Milan secondo a quota 10 in classifica dietro i francesi che comandano con 11 punti, i rossoneri si giocheranno il primato nell’ultima giornata.