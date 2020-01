Milan, Calhanoglu: “Grande lavoro con Pioli, vogliamo solo vincere. Ibrahimovic? Ci fa lavorare anche dopo l’allenamento”

Parola a Hakan Calhanoglu.

E’ l’uomo del momento del Milan: stiamo parlando del numero 10 rossonero, Hakan Clhanoglu, ritornato in grande forma dopo l’approdo sulla panchina del “Diavolo” di Stefano Pioli. Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, il turco, autore di una doppietta nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, si è soffermato sul momento vissuto dalla sua squadra fissando inoltre gli obiettivi stagionali

“Adesso siamo più squadra, siamo più forti di prima. Ora conosciamo i nostri movimenti in campo, mentre all’inizio, essendoci tanti nuovi giocatori, c’era bisogno di più tempo. Siamo un gruppo che vuole solo vincere, abbiamo fatto un gran lavoro con Pioli e vogliamo continuare così. In spogliatoio guardavo sempre la classifica e non mi piaceva perché eravamo troppo in basso. Ora mi fa piacere vedere questa ripresa, noi siamo una squadra forte e dobbiamo stare lì, in alto. Nelle ultime partite abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Al Milan ho già perso due finali, quindi quest’anno spero di vincere la Coppa Italia. Per un giocatore vincere dei trofei è sempre qualcosa che rimane”.

Chiosa finale su Ibrahimovic: “Ibra è una persona di grande cuore, scherza sempre negli spogliatoi ma in campo è un leone. Lui ci ‘comanda’ perché ha giocato in squadre incredibili, ha esperienza ed è normale che noi lo ascoltiamo. A volte penso che sto facendo qualcosa bene e lui mi dice: ‘No, lo stai facendo male. Devi migliorare’. Lui vuole che noi miglioriamo sia dentro che fuori dal campo, dobbiamo essere professionisti. Ad esempio quando finisce l’allenamento a lui piace lavorare in palestra o immergersi nell’acqua fredda, ci chiama sempre e ci dice di andare con lui“.