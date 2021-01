Milan, emergenza in casa rossonera: Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid. Il comunicato

Brutte notizie in casa Milan.

Dopo i problemi fisici avuti negli scorsi giorni, Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sembravano essere definitivamente recuperati per la sfida di Serie A contro il Cagliari. Il terzino francese era tornato a disposizione del tecnico Stefano Pioli, allenandosi regolarmente con il gruppo e svolgendo in maniera completa tutte le sessioni di allenamento, mentre il treuqartista turco sembrava essere ancora leggermente acciaccato. Questa mattina, tuttavia è arrivato il pesante comunicato ufficiale del club milanese, nel quale viene comunicata la positività al coronavirus di entrambi i calciatori, sottoposti a tampone molecolare alla vigilia della trasferta in Sardegna. Due assenze che, a questo punto, sono da decretarsi definitive e che metteranno l’ex allenatore della Fiorentina non in condizioni ideali per affrontare un match nel quale mancheranno proprio due colonne portanti della sua formazione. Al posto di Theo Hernandez, sull’out di sinistra potrebbe rivedersi Dalot, mentre per sostituire Calhanoglu il Milan potrebbe rivisitare il trio di trequartisti visto negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino. Quella sera a fare il trequartista dietro Ibrahimovic fu Brahim Diaz, candidato numero uno per ovviare alla pesante assenza del classe ’94.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero.

https://www.acmilan.com/it/news/articoli/media/2021-01-17/comunicato-ufficiale-hakan-calhanoglu-e-theo-hernandez