Milan-Bologna, tutto pronto per la gara di San Siro: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Milan-Bologna.

Inizia stasera a San Siro, davanti a 1.000 spettatori il campionato dei rossoneri di Stefano Pioli, contro gli uomini dell’ex Sinisa Mihajlovic: la gara, in programma alle ore 20.45, sarà visibile in tv su Sky. Le quote e i pronostici dei bookmakers puntano tutta sulla formazione di casa, offrendo il segno 1 a 1.57, il segno X a 4.00 e infine il segno 2 a 6.00.

Rispetto alla formazione che ha battuto lo Shamrock a Dublino, l’allenatore rossonero è intenzionato a inserire Rebic al fianco di Castillejo e Calhanoglu, a supporto di Ibrahimovic. In difesa spazio a Kjaer, Gabbia, con Calabria e T. Hernandez sulle fasce. A centrocampo Bennacer e Castillejo, con il solito Donnarumma tra i pali.

Idee chiarissime anche per Mihajlovic: chance per Tomiyasu da centrale di difesa, con Dijks e il nuovo acquisto De Silvestri sulle fasce. Con Poli c’è Schouten a centrocampo. Confermatissimo il trio Orsolini-Soriano-Barrow dietro a Palacio unica punta.

Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.