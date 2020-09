Milan-Bologna, Mihajlovic: “Loro hanno Ibrahimovic, noi no. Donnarumma? Maledetto chi l’ha fatto esordire!”

Sinisa Mihajlovic non può sorridere alla prima di Serie A.

Alla prima giornata del massimo campionato italiano nella stagione 2020/2021 il Bologna viene abbattuto dal Milan grazie alla doppietta di Zlatana Ibrahimovic. Nonostante i diversi innesti messi a disposizione del tecnico degli emiliani, il club rossonero si è dimostrato superiore alla gara d’esordio della stagione appena cominciata. Al termina del match, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato l’incontro con la squadra guidata da Stefano Pioli rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

SULLA PARTITA – “La partita è stata equilibrata ma abbiamo creduto poco rispetto a quanto avremmo dovuto fare, abbiamo creato diverse occasioni. Non siamo stati concreti, poi c’è da dire che loro hanno Zlatan e noi no. La squadra ha comunque fatto quello che avevo chiesto, noi siamo il Bologna e loro il Milan. Ogni tanto in una partita ti puoi abbassare, una squadra che sta molto bene. Donnarumma? Maledetto a quello che lo ha fatto esordire (ride ndr), sono comunque contento per lui e per il momento che sta vivendo. Ibrahimovic ha fatto la differenza, gli episodi sono stati favorevoli ai rossoneri che hanno avuto la meglio“.

SUL MERCATO – “Non siamo in grado di prendere un giocatore che può cambiare la nostra squadra, stiamo puntando sui giovani. Puntiamo su loro e sulla valorizzazione degli stessi sapendo che ci saranno alti e bassi, abbiamo dei ragazzi bravi che hanno tanto margine di miglioramento. Queste partite si possono perdere, la cosa che mi importa è che siano state create occasioni. Le partite le vinci con i grandi giocatori. Orsolini? Ho parlato spesso con lui, prima di dire qualcosa in pubblico parlo sempre con i miei giocatori; oggi ha avuto un brutto avversario. Direi che non ha fatto una partita negativa, da uno come lui mi aspetto sempre qualcosa in più dal punto di vista offensivo“.