Milan-Bologna, Ibrahimovic: “Avrei potuto fare più gol, almeno altri due! Sono come Benjamin Button”

Doppietta di Zlatana Ibrahimovic e bottino pieno per il Milan.

E’ terminata con il risultato finale di 2-0 la sfida tra i rossoneri guidati da Stefano Pioli e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nel tabellino, le marcature sono state messe a segno in entrambi i casi dall’attaccante dei rossoneri Zlatan Ibrahimovic, sempre più protagonista della rinascita del club milanese. Al termine della gara contro gli emiliani, il centravanti con la maglia numero 11 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Sto molto bene, sto lavorando al massimo. Oggi abbiamo vinto e di questo sono felice, peccato perché avrei potuto fare più gol forse anche altri due. Poi dicono che ho 38 anni! L’ho detto tante volte e lo riconfermo, sono come Benjamin Button, ossia nato vecchio che muore giovane. Oggi è andato tutto bene ma si vede che non siamo al 100%, sono stati fatti errori che di solito non facciamo ma l’importante era vincere la prima. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, tutti i giovani stanno facendo bene: lavorano e ascoltano, sanno cosa serve per fare bene. Quest’anno dobbiamo pensare una partita alla volta e poi giocare ogni partita come una finale, gli obiettivi sono importanti poi dove vogliamo arrivare è un segreto. Non voglio fare paragoni, mi piace essere allo stesso livello di uno di vent’anni“.

