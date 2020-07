Milan, Bennacer: “Felici per l’Europa, ma l’anno prossimo vogliamo la Champions. Ibra? Se con lui non sei perfetto…”

La Serie A si avvia verso la sua conclusione, dopo lo stop forzato causato dall’emergenza Coronavirus.

Prosegue spedito il percorso del Milan post Covid. Gli uomini di Pioli, imbattuti da ben undici partite, tra poco più di un mese dovranno affrontare tre turni preliminari per accedere alla fase a gironi dell’Europa League. Archiviata la questione legata al futuro di Pioli, in casa rossonera, è tempo di guardare alla prossima stagione. A farlo, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”, è il centrocampista Ismael Bennacer.

“E’ stato l’anno più bello della mia carriera. Ho giocato tanto e sono cresciuto molto. E’ stata una stagione importante in cui mi sono divertito, siamo in Europa League ed è molto bello. Proveremo l’anno prossimo ad andare in Champions League e salire ancora di più in classifica”.

Infine, due battute su Ibrahimovic: “Cerca la perfezione, se non la trova ti fa fuori. Non vuole mai perdere. Per me è giusto così, meglio essere duri quando si fa qualcosa di sbagliato almeno si impara e si migliora. E’ questa la strada per diventare un calciatore di alto livello”.