Milan, Baresi: “Anni difficili, ma la squadra si sta ritrovando. Pioli? Trasmette entusiasmo, i giocatori…”

Parola a Franco Baresi.

Momento delicato per il Milan, reduce da un avvio di stagione ricco di alti e bassi, che lo ha condannato all’8° posto in classifica dopo ben sedici giornate di campionato. Situazione analizzata dall’ex capitano ed oggi ‘brand ambassador‘ del “Diavolo”, Franco Baresi, a margine dell’evento ‘Legends of Style‘.

“Credo che questi anni non siano stati semplici, i cambi di proprietà non hanno aiutato e la continuità è importante. La squadra, però, si sta ritrovando, dobbiamo avere pazienza. So che è qualche anno che portiamo pazienza, ormai, ma il Milan deve pensare sempre positivo e non dimenticare mai la sua storia”.

Chiosa finale su Stefano Pioli: “Pioli ha rivitalizzato la squadra. Con lui è più convinta. Speriamo di risalire un po’ la classifica: è importante. Il mister dà fiducia, stima, trasmette entusiasmo e questo per i giocatori è importante”.