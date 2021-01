Milan-Atalanta, possibile esordio per Meitè e Mandzukic: ecco le mosse di Pioli e Gasperini. Le probabili formazioni

Di scena l’importante match tra Milan e Atalanta.

Il big match di Serie A tra la compagine rossonera e quella nerazzurra infiammerà il sabato di campionato. Un confronto cruciale per entrambe le squadre, con tre punti in palio che, se presi contro una diretta concorrente, valgono molto più di un singolo successo. Il Milan ancora capolista potrebbe anche con un pareggio laurearsi campione d’inverno, data l’imminente conclusione del girone d’andata. L’Atalanta invece potrebbe fare un deciso balzo in avanti in attesa del completamento del turno, portandosi al terzo posto della classifica.

Da segnalare nei rossoneri la presenza tra i convocati del neo acquisto Mandzukic, che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina. Ibrahimovic sarà il centravanti titolare, con Meitè che dovrebbe essere il terquartista accanto a Castillejo e Leao. Pioli potrebbe dunque scegliere la fisicità del suo nuovo centrocampista a discapito del maggiore tasso tecnico di Brahim Diaz. Sulla mediana ancora Tonali al fianco di Kessie, mentre Kalulu dovrebbe far fronte all’assenza dello squalificato Romagnoli. Il giovane difensore si piazzerà accanto a Kjaer e davanti a Donnarumma.

Roma-Spezia, fuori Dzeko e Mkhitaryan: i dubbi offensivi di Fonseca e Italiano. Le probabili formazioni

Nella formazione di Gasperini, invece, dovrebbe tornare dal primo minuto Pessina, con Ilicic e Zapata che saranno i due attaccanti. Il centrocampo dovrebbe essere formato da De Roon e Freuler, con Gosens e Hateboer sulle corsie. Davanti a Gollini tornerà Romero a comandare il terzetto difensivo completato da Djimsiti e Toloi.

Di seguito le probabili formazioni.