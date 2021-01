Milan-Atalanta, Pioli: “Ok a Mandzukic con Ibrahimovic. Domani in campo con lucidità e intensità”

E’ tutto pronto per Milan-Atalanta.

Il Milan cerca il titolo di campione d’inverno nel match contro l’Atalanta in programma domani allo stadio “Giuseppe Meazza”. I rossoneri, infatti, arriveranno alla sfida contro la Dea con dieci punti in più in classifica e un primato da difendere. Un obiettivo ben chiaro nella mente di Stefano Pioli che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha analizzato l’impegno che nella giornata di domani attenderà i suoi.

“La partita di Bergamo l’avevamo in realtà chiusa in fretta, ovvero con la vittoria di Cagliari. Il nostro percorso era già iniziato lì. Per quanto riguarda questa partita, andrà giocata con molta lucidità e intensità. Sono squadre che primeggiano anche nei contrasti, quindi sarà anche una gara fisica. All’Atalanta non possono che essere fatti tanti complimenti, hanno intrapreso un percorso e un lavoro incredibili. Noi dobbiamo fare una prova di qualità e provare a vincere”.

Pioli si è poi espresso sull’undici che scenderà in campo “Noi siamo la squadra scesa in campo più volte in tutto il campionato, visto che abbiamo avuto tre turni preliminari di Europa League. Giochiamo un calcio offensivo, siamo spesso in area, è per questo che prendiamo tanti rigori e tanti pali. Ho grande rispetto per gli arbitri. Tomori ha aggressività, fisicità e sa leggere bene situazioni, le impressioni sono positive. Nella crescita di Davide tanti meriti sono suoi, le mie scelte dell’anno scorso a volte lo hanno penalizzato, ma lui non ha mai smesso di lavorare duro e quest’anno si merita tutta la mia fiducia. Ha una serenità interiore diversa ed è molto intelligente in entrambe le fasi. Leao può essere un fattore decisivo in qualsiasi partita, viste le sue qualità. Mentalmente sta pensando di più al gol, a essere di più dentro l’area. E questo è solo un bene”.