Milan-Atalanta, Gasperini: “Rossoneri temibili anche senza Ibrahimovic. Domani in campo per imporci”

E’ tutto pronto per Milan-Atalanta.

Si affronteranno domani sera a “San Siro” Milan e Atalanta, nel match valido per la 19^ giornata per la serie A. Una sfida presentata dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, intervenuto all’interno della sala stampa del centro sportivo ‘Bortolotti’ per analizzare la sfida contro di domani sera contro i rossoneri.

“Domani ci si aspetta una partita tanto attesa, tra due squadre che vogliono imporsi sul campo. Io non rinnego niente nemmeno delle ultime due partite, l’altro giorno abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Noi arriviamo a questa partita con un buon morale, ci presentiamo davanti alla prima in classifica e cercheremo di fare la miglior partita possibile. Io sono critico nelle partite in cui abbiamo fatto meno, come ad esempio con la Samp nel secondo tempo. L’Atalanta ha fatto due ultime gare, abbiamo avuto 7-8 palle gol. L’altro giorno, prendere gol dopo 20 secondi, in un contesto di una gara giocata bene poteva essere pericoloso, pareggiarla è stato un merito. Siamo lì insieme a Napoli, Roma, Lazio, non la vedo così deludente”.

Gasperini si è poi espresso sull’importanza per i rossoneri della presenza di Ibrahimovic: “Ha le sue caratteristiche, è unico e singolare. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra, ha scombussolato le opinioni di tanti commentatori. Il Milan è stata capace di sopperire alla mancanza di Ibra, è un grandissimo merito. Il calcio singolo è importante, ma lo è più la squadra. In questo tipo di partite ti aspetti qualità di gioco, a volte non è così. È un momento particolare, speriamo che possa essere una partita in grado di soddisfare tutti, non è facile giocare al meglio. I presupposti ci sono per entrambe”.

Chiosa finale sul mercato del Milan: “Lo dice la classifica e il girone d’andata, anche lo scorso anno a fine 2020. È una squadra forte, poi una società come il Milan capisce il momento che questo può essere un anno buono e sta intervenendo sul mercato, è un segnale”.